فرح الزاهد عن مرضها بالسواس القهري: حد جوايا بيخلني أعمل حاجات مش طبيعية

كشفت الفنانة فرح الزاهد عن معاناتها مع مرض اضطراب الوسواس القهري «OCD»، موضحة: «بقالي كتير بعاني منه، وهو كابوس، وناس كتير تقعد تهزر وتقول أنا عندي المرض ده، ولكن ده مرض مينفعش الهزار فيه، وهناك بعض الناس بتنتحر بسببه، وأنا عرفت من وأنا صغيرة إني بعمل حاجات مش طبيعية، ومش كل البنات والناس بيعملوا كده».

تفاصيل معاناة فرح الزاهد مع اضطراب الوسواس القهري

وأضافت «الزاهد»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، الأربعاء، أنها منذ سن السابعة، كانت تتأكد من إغلاق «دولاب» الملابس أكثر من 20 مرة، لافتة إلى أن هذا المرض عبارة «شخص تاني جواكي بيقولك تعملي حاجات مش لازم تعمليها وإنها غلط، بس انتي مجبرة تعمليها عشان انتي شخصية ضعيفة، فهو كأنه حد جواكي».

وتابعت أنها تفعل هذه التصرفات رغمًا عنها، ووصل الأمر إلى كسر باب سيارتها «عشان بهبد الباب عشان اتأكد إنه اتقفل»، لافتة إلى أن خفير العقار لديهم قال لها في إحدى المرات: «لو العربية بتتكلم كانت راحت اشتكتك في القسم».

وشددت على أنها ترفض أن يدخل أحد غرفتها، ويمكن أن تظل تنظفها لمدة يومين إذا دخلها أحد ما، وترفض أيضًا أن يمسك أي شخص بملابسها، ويصل الأمر إلى أنها ربما تبكي لو أمسك أحد بملابسها، وتغير لون «الدولاب» من كثرة غسيله، لافتة إلى أنها في وقت سابق كانت تُحرج من إعلان إصابتها بالوسواس القهري، ولكن فيما بعد عرفت أن هذا مرض ويجب علاجه.

فرح الزاهد مصابة بـ3 أنواع من مرض الوسواس القهري

ولفتت إلى أن هذا المرض عدة أنواع، وهي مصابة بثلاثة أنواع منها، وهي تنظيم الأشياء كثيرًا، وأيضًا ترتيب الأفكار والذكريات، وأيضًا فحص الأشياء وذاكرتها جيدًا.

وأشارت إلى أنها سعيدة جدًا بمشاركتها في حملة «احكم علي»، التي تهدف إلى التعريف بالمرض والتوعية منه، وأصبحت حاليًا تستطيع مقاومة الأفكار الخاصة بالوسواس القهري.