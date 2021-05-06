مسلسل الطاووس الحلقة 24.. زين يحاول قتل فرح الزاهد

شهدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل الطاووس العديد من الأحداث، حيث بدأت الحلقة 24، بضرب زوج سمية «هبة عبد الغني» شقيقة أمنية لها، بعد أن وجدته يخونها ويعرف عليها واحدة أخرى، وقررت ترك المنزل.

واستلمت أمنية التي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ، أول يوم لها في العمل بأحد المحلات في الإسكندرية التي يمتلكها زوج صديق الست ماتيلدا، التي تجسد شخصيتها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

مسلسل الطاووس الحلقة 24

وكشفت ماتيلدا، في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل الطاووس، لكمال الأسطول، عن أن المحامي المتدرب معه توفيق، يسهر كل يوم عند بدرية في الكباريه، ويرجع وهو في حالة سكر وليس بوعيه.

وعلمت فرح الزاهد، التي دشنت حملة ضد مغتصبي أمنية على صفحات السوشيال ميديا تحت مسمى امسكوهم، أن حماد «مهند حسني»، تم القبض عليه في قضية قتل علي اليوتيوبر، وعلمت أن زين يحاول الوصول لها، بعد أن تحدث معها صديق علي إمام اليوتيوبر الشهير.

المحامي كمال يطلب مساعدة المستشار في التوصل إلى أدلة جديدة

يذهب المحامي كمال إلى المستشار والد كريم، الذي يجسد شخصيته الفنان جمال عبدالناصر، لكي يخبره أنه وجد دليلا ببيع شخص لمخدر شهير استخدمه زين في اغتصاب أمنية وتغييبها عن الوعي، ويطالبه بالمساعدة في توحيد الجبهة، لكي يصل إلى البنت التي اعترفت لفرح باغتصابها من زين.

زين يعلم من المسئول عن الصفحة التي تهاجمه عبر السوشيال ميديا

يعلم زين ابن المحامي ضياء شاهين، أن فرح هي من شنت هذه الحملة ضدهم، ويطلب من طارق أن يقابله كي يضعون حلا لهذا الأمر، وتنتهي أحداث الحلقة، وهم يهجمون عليها ويحاولون خنقها في الشارع.