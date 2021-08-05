في ظل تقلبات الطقس.. نصائح مهمة للتعامل مع الشبورة والأمطار

تمر البلاد بحالة من تقلبات الطقس؛ إذ يسود طقسا شديد الحرارة في معظم الأنحاء، يصاحبه شبورة مائية خفيفة في بعض المناطق، تتكوّن اليوم الخميس، في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبًا.

نصائح للتعامل مع الشبورة

- عند القيادة عليك إضاءة مصابيح السيارة، بحيث يكون النور الأمامي في وضع منخفض.

- أشعل أنوار الانتظار في أثناء الشبورة، حتى يتمكن القادمين من رؤيتك.

- فتح زجاج السيارة لمنع وجود بخار الماء بداخلها.

- تخفيض السرعة إلى حد الأمان الذي يسمح لك بالرؤية.

- يمكنك استخدم أداة التنبيه كل فترة، لتحذير الآخرين إذا كانت الرؤية منعدمة تماما.

- لا تقف تماما في منطقة الشبورة.

- احرص على استخدام مساحات السيارة لإزالة أبخرة الماء عن الزجاج الأمامي.

- إذا اضطررت للتوقف لأي سبب، ابق أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة.

- لا تغير سرعة السيارة.

التعامل مع الأمطار

- يجب تجنب التواجد في الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو تحت لوحات الإعلانات.

- على المواطنين من كبار السن، ومصابي أمراض الحساسية والجهاز التنفسي، عدم الخروج في أثناء فترة هبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

- تجنب أعمدة الإنارة والابتعاد عنها قدر الإمكان، حفاظا عليك من الصعق الكهربائي.

من جهتها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هناك فرصًا لسقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع تكون من خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب البلاد «الأقصر، أسوان، أبو سمبل»، وذلك نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي.