شبورة طريق الإسماعيلية.. دعم مروري و5 ضحايا في 4 حوادث

تسببت شبورة طريق الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، في انعدام الرؤية ببعض المناطق لمدة ساعتين من الساعة السادسة حتى الثامنة.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد عماد سرحان، بدوريات مرورية مختلفة علي طريق الإسماعيلية، بالتزامن مع شبورة طريق الإسماعيلية.

شبورة طريق الإسماعيلية.. خدمات مرورية على الطرق الزراعية والصحراوية

وانتشرت الخدمات المرورية على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وطريق «السويس - الإسماعيلية»، وطريق الزقازيق، بسبب شبورة طريق الإسماعيلية.

وقال شهود العيان، إن شبورة طريق الإسماعيلية كانت أكثر انتشارًا على الطرق الصحراوية.

ونشر مواطنون بعض التنبيهات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتحذير المواطنين من السير بسرعة عالية، لتجنب الحوادث المرورية.

وطالب رجال مرور الإسماعيلية المواطنين بالسير بسرعة 50 كيلو مترًا في الساعة بحد أقصى، لتجنب الحوادث المرورية.

شبورة طريق الإسماعيلية.. مصرع 5 في 4 حوادث مختلفة

وتسببت 4 حوادث متفرقة في محافظة الإسماعيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية في وفاة 5 أشخاص بينهم طفلين شقيقين تحاوزا سن العاشرة من عمرهما.

ووقعت ثلاثة حوادث بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، إثر تصادم سيارات ببعضها وتصادم سيارة بـ«توك توك»، قرب قرية المنايف بمدخل مدينة الإسماعيلية.

وتوفي ثلاثة أشخاص بينهم طفلان شقيقان في حادث وقع في مدخل مدينة الإسماعيلية، قرب قرية المنايف، ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين إلى مستشفى القصاصين المركزي، فيما نقلت المصاب إلى مستشفي جامعة قناة السويس.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي الجثمان لحين انتهاء تقرير الطبيب الشرعي، فيما نُقل طفل آخر أصيب في الحادث إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إن الطفل في حالة حرجة، وأنه خضع للفحوصات والأشعات اللازمة، تمهيدًا لدخوله غرفة العمليات وإجراء جراحة عاجلة له.

وأصيب شخصان آخران في تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة، قرب قرية المنايف، بمدخل مدينة الإسماعيلية.

كما لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، داخل مدينة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن وفاة محمود حماد، 20 سنة، طالب بأحد المعاهد ويعمل بأحد الكافيهات في الإسماعيلية، وإصابة أمير عبد العزيز 22 سنة.