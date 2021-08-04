«نظافة وتجميل القاهرة»: تطوير المنظومة لرفع 18 ألف طن قمامة يوميا

قال اللواء إيهاب الشرشاوي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إنه يستهدف تعديل منظومة النظافة في القاهرة، لرفع 18 ألف طن قمامة يوميا، لافتا إلى أنه جرى تعديل البنية الأساسية التي تشمل نقاط تجميع القمامة وكذلك الجمع المنزلي بنسبة 100%، مع دخول شركتين مصريتين في المنطقتين الشرقية والغربية للمحافظة، لجمع القمامة السكانية بنسبة 100% من أمام المباني، لتجنب وجود أكوام قمامة في الشوارع.

وأضاف «الشرشاوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أن مشكلة تراكم أكوام الكمامة يتحملها المواطن وهيئة النظافة، لأن الجمع السكني لم يكن ليتم بنسبة 100%.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن صناديق جمع القمامة منتشرة في أماكن كثيرة، ولكن بعض المناطق لا توجد فيها صناديق لأن عرض الشارع صغير، موضحا أن الجمع السكني سيكون أفضل الحلول بعد توفير الدولة معدات جديدة ورفع كفاءة معدات قديمة.

وأكد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن وجود شركات جديدة سيعمل على رفع القمامة سريعا مع استمرار «كنس» الشوارع، لافتا إلى أن هناك إدارة مركزية مسؤولة عن الأعمدة الكهربائية المنتشرة في القاهرة وعددها 22 ألف عمود، وهي مسؤولة عن إصلاحهم، مع وجود مركز تحكم يفيد بأماكن العطل لإصلاحها في الحال.