إحباط محاولة لتهريب مستحضرات تجميل وهواتف محمولة بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعظيم حمادة، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية منها، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط العربية القادمة من الشارقة، اشتبه مينا رمزي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، نظرا لكثرة تردده وسفره، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

الفحص بأشعة إكسراي

وجرى تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، بمعرفة أحمد إبراهيم مأمور الفحص، فأفاد بوجود عبوات تكرارية متماثلة.

وبالعرض على محمد حفظي نائب مدير الجمرك، قرر تكليف أحمد سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف محمود سليمان مدير الحركة، والمشرف على صالة الوصول، فتبيّن وجود 917 قطعة من مستحضرات التجميل.

وبتفتيش كيس للسوق الحرة يحمله الراكب، تبيّن وجود عدد من التليفونات المحمولة، وبالتفتيش الذاتي للراكب تبين وجود عدد آخر من التليفونات المحمولة بإجمالي 30 هاتفا محمولا ماركة iPhone.

وتم الجرد والتحريز بلجنة ضمّت شريف بركات، ومحمد زايد، ومحمود صابر، وعلي الشرقاوي، وحسام سليمان.

تتخاذ الإجراءات القانونية

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 35 لسنة 2020 بالواقعة، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.