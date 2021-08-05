قيس سعيد يحذر من محاولات تفتيت الدولة: «سنتصدى بكل قوة»

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته إلى وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، وجود من يريد التّسلسل إلى مفاصل الدولة والوزارة المذكورة على وجه الخصوص: «هناك من تسلسل وهناك من يسعى للتسلسل، لكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل من تخيل له أنه حقق هدفا فذلك لن يحتسب وسيلفظه التاريخ وتونس».

وأضاف «سعيد»: «البعض قد عمد لتفتيت الدولة أو عمل على محاولة تفتيتها، حتى بالنسبة لبعض الإدارات لكنني واثق أنكم ستتصدون لهؤلاء وبكل قوة حتى تبقونهم في مزبلة التاريخ، تسللوا مرات عديدة ويحاولون اليوم التسلسل ولا فرق بينهم وابن أبي سلول، كبير منافقي يثرب، سيبقون في التسلل وسنتصدى لهم في إطار القانون».

وحذّر الرئيس التونسي، كل من يحاول المسّ من الوزارة، مؤكدا أن كل محاولة لضربها ستواجه بأكثر مما يتوقعون، وفق تعبيره، متابعا: «عليهم الامتثال للقانون ولقرارات وزير الداخلية ولرئيس الدولة، ولا مجال لأي كان يريد أن يوظف الوزارة لمآربه الشخصية، هي وزارة كل التونسيين، وليست وزارة طرف يحاول أن يكون هو الفاعل في الخفاء تحت جنح الظلام.. هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية».