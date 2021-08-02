محلل تونسي: قيس سعيد يستعد لخوض معركة مع رجال الأعمال «فيديو»

قال صغير الحيدري، المحلل السياسي التونسي، إن الرئيس قيس سعيد، يستعد لخوض معركة مع رجال الأعمال بسبب تهربهم الضريبي، والكثير من الممارسات الخاطئة والفاسدة، التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، التي شهدت سيطرة حركة النهضة الإخوانية على مقاليد الحكم في تونس.

وأضاف «الحيدري»، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة extra news، اليوم الإثنين، أن اتجاه الرئيس التونسي، قيس سعيد، نحو المنظمات النقابية والمهنية، لمقابلة مسؤوليها خلال تلك الفترة، بدلا من التركيز على مقابلة شخصيات سياسية بينها، أمر هام وضروري بتلك المرحلة، موضحا أن الرئيس التونسي يعرف جيدا حجم الغضب الشعبي تجاه الطبقة السياسية، التابعة لحركة النهضة الحاكمة سابقا للأمور في تونس، ولهذا حاول تحاشى مقابلة شخصيات سياسية، وركز عمله نحو المنظمات النقابية والمهنية الوطنية.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الرئيس التونسي حريص على لقاء المنظمات الوطنية في تونس، من أجل التنسيق معها حول خارطة طريق المرحلة المقبلة، موضحا أنه يعتقد بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تلك المقابلات، حتى يتم التنسيق بشكل كامل بين مفاصل الدولة التونسية المختلفة حول خارطة طريق المرحلة القادمة والفارقة في مستقبل هذه الدولة.

وأوضح أن الرئيس التونسي، يسارع في اتخاذ إجراءات تصحيحية للأوضاع الاقتصادية بالأخص، وذلك بعد شكوى من التونسيين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحا أنه لهذا يرى أنه من المرجح أن الشخصية التي سيوكل لها مهمة رئاسة الحكومة التونسية، ستكون شخصية ذات خلفية اقتصادية بالمقام الأول.