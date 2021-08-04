رئيس تونس: لا تصالح مع مصاصي الدماء.. وتطبيق القانون على المحتكرين

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، تنبيهًا لكل المتحكرين المتلاعبين بالأسعار: «هذا التنبيه بعد التنبيه، أيّ محاولة للاحتكار من قبل من يمتلكون مسالك التوزيع ومن يمتصّون دماء الشعب هم أعداء الشعب ولا مكان لهم، وسيطبق عليهم القانون إذا كان هناك احتكار أو مضاربة».

لا مجال للعب بقوت الشعب التونسي

وأضاف «سعيد»، خلال كلمه له خلال زيارة إلى وزارة الداخلية، أنه لا مجال للّعب بقوت الشعب، ومن يريد المساس بحيادية المرفق العمومي سيتحمل مسؤوليته كفى عبثا بالدولة التونسية، مؤكدًا أن الدولة التونسية تقوم على القانون وهو حريص على تطبيقه وفرضه على الجميع على قدم المساواة.

قيس سعيد: من سرق أموال التونسيين عليه أن يعيدها للشعب

وتابع: «البعض لديهم مليارات في الداخل والخارج، واليوم يبحثون بسبل ملتوية عن الخروج من تونس، لم نتعرض لأي كان على الإطلاق إن لم تتعلق به قضايا، ولكن من تعلقت به قضايا يجب أن يعيد الأموال إلى الشعب التونسي، والصلح لا يكون إلا مع الشعب، ليس صلحا بين مصّاصي الدماء».

مصاصو الدماء يحاولون ضرب الدولة من الداخل وتفجيرها

وواصل: «مصاصو الدماء يحاولون ضرب الدولة من الداخل وتفجيرها، الخطر الكبير الذي يهدد الدول ليس القادم من الخارج بل هو تفتيت المجتمع والاقتتال وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقا على الانتماء لهذا الوطن».