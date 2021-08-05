أسامة الأزهري: وثيقة التعاون الدولي الإفتائي تواجه الهيئات الإخوانية

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن دار الإفتاء المصرية وقبيل عده سنوات أطلقت هيئة باسم «الأمانة العالمية لدور هيئات الفتوى في العالم»، ويرأسها الدكتور إبراهيم نجم، وهي من أطلقت وثيقة للتعاون والتكامل الإفتائي في العالم لتقديم الفتاوى لدول العالم كافة بشكل سليم وصحيح، ولمواجهة هيئات الفتوى الإخوانية المضللة.

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الهيئة تسعي إلى عدم إصدار خطابا يخص الفتوى ويكون في أساسه متخبطا، أو ليس بينه تنسيق أو رصد، ولوضع بوصلة ومؤشر ومعتمد للفتوى لإدراك الواقع وتدريب المفتين واستقبالهم من مختلف أنحاء العالم حتى يدرسوا في دار الإفتاء المصرية.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الوثيقة هي أحد أهم المبادرات التي تأخذ فيها مصر بزمام توحيد وجمع الرؤى والجهود المبعثرة لمؤسسات وهيئات الفتوى في العالم، حتى يصل للعالم أن القاهرة مازالت نقطة الأتزان والميزان في كل هذا: «مازال عند القاهرة ما تقوله أو تضيفه للناس».

وأطلقت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عددا من المبادرات خلال اختتام المؤتمرِ العالميِّ السادسِ للأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ، أعماله أمس الأول الثلاثاء، التي تُعد نقلة نوعية في سياق التحول الرقمي داخل المؤسسات الإفتائية وتفعيله في ظل تطوير آليات التعاون والتكامل بينها، خاصة في مواجهة الجوائح والأزمات