«خرج ولم يعد».. وفاء تستغيث: زوجي اختفى من 10 أيام ولا أعرف عنه شيء

بكلمات يملؤها الحزن، قالت وفاء عبدالتواب، إن زوجها محمد عمر مصطفى، صاحب الـ37 عاما، محاسب بأحد الشركات، خرج من منزله، بمنطقة السلام بجوار موقف «اسبيكو»، لكن هذه المرة لم يعد إلى أسرته؛ حيث تغيب عنها حتى الآن لمدة 10 أيام، دون أن يعلموا عنه أي شيء.

وتقول «وفاء»، إن زوجها خرج مساء يوم الاثنين الموافق 26 يوليو، في تمام الساعة السادسة مساءً، من منزله عقب مشادة كلامية دارت بينهما «خلافات زوجية بسيطة»، تاركًا هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية ومتعلقاته كافة، مشيرة إلى أن هذه المرة الأخيرة التي رأته فيها: «هو متعود أما بيحصل بينا مشكلة، بينزل شوية يتمشى لآخر الشارع ويرجع تاني، بس المرة دي طول أوي، وقلقت عليه قعدت أكلمه الموبايل سايبه في البيت».

وبعد مرور ساعات ولم يعد الزوج إلى المنزل، خرجت وفاء عبدالتواب للبحث عنه؛ فسألت كل من قابلها، والأصدقاء المقربين منه وإخوته: «سألت عليه طوب الأرض حتى البياعين اللي بيشتري منهم، سألتهم، وسألت أصحابه كلهم، محدش يعرف عنه حاجة، وعيلته كلها بتدور معايا، أبوه وأمه متوفين وليه أختين بنات، بيدوروا معايا عليه».

10 أيام كعب داير للبحث عن الزوج

مازلت الزوجة تبعث عن زوجها، برفقة شقيقتيه، حتى حررت محضرا بقسم شرطة السلام، التابع لمحافظة القاهرة، باختفائه، حمل رقم 7428 لسنة 2021، إداري السلام.

وانتقل ظباط المباحث لفحص المحضر، وراجعوا الكاميرات الموجودة بمحيط محل إقامة الزوج المتغيب، والتي كشفت عن وصوله حتى نهاية الشارع المقيم به، حت موقف «اسبيكو»، واختفى في الزحام، وفقًا لرواية الزوجة.

الزوجة أنهكها التعب والبكاء، في رحلتها للبحث عن زوجها، وتواصلت مع «الوطن»، لنشر استغاثتها بجميع المسؤولين، ووزير الداخلية، لمساعدتها في البحث عن زوجها المتغيب، الذي خرج ولم يعد حتى الآن، موجهة رسالة له: «أي مشاكل تتحل بس ارجع لينا ولأولادك الـ4 اللي محتاجينك، احنا منقدرش نستغنى عنك، ولا نعيش من غيرك»، مطالبة: «أي حد يشوفه أو يعرف عنه أي معلومة يا ريت يبعتلي».