ذهبت للامتحان ولم تعد.. اختفاء طالبة ثانوي في ظروف غامضة بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهود البحث عن طالبة بالثانوية العامة، اختفت في ظروف غامضة، حيث أكدت أسرتها أنها توجهت لأداء الامتحان في إحدى اللجان بدائرة مركز بلبيس، ولم تعد إلى منزل أسرتها.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس، باختفاء طالبة تُدعى «ر. س.»، 18 سنة، مقيمة بقرية «بير عمارة»، التابعة لمركز بلبيس، بعد خروجها من إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بواقعة اختفاء الطالبة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت بسرعة التحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

ونشرت أسرة الطالبة بياناتها وصورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشدت كل من يعثر عليها، أو لديه معلومات عنه، التواصل مع الأسرة.