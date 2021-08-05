شريف مدكور يعلن إصابته بـ«الصفرا»

أعلن الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بمرض «الصفرا»، أمس الأربعاء؛ إذ يخضع لراحة تامة لمدة أسبوعين بالكامل.

وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا.. الحمد لله راحه أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود».

شريف مدكور يحصل على لقاح كورونا

وكان الإعلامي شريف مدكور، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه حصل على أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، وسوف يتلقى الأخرى بعد فترة، مشددًا على أنه يثق في وزارة الصحة؛ لأن أي لقاح يدخل إلى مصر يكون معتمدًا منها.

وأضاف «مدكور» أنه بالنسبة للذين يخافون من الحصول على اللقاح عليهم أن يتذكروا منذ عام مضى، وانتظار ظهور اللقاح، مؤكدًا: «أهو اللقاح طلع، وآمن، وأنا أخدت جرعة ولم يحدث لي أي مضاعفات، يادوب نمت زيادة شوية»، مشددا على أن اللقاح بالمجان، وليس بـ«الواسطة أو مجاملة».

وتابع الإعلامي، أنه لم يظهر عليه أي أعراض مثل السخونة وغيرها، وحتى لم يشعر بوخز الإبرة، مناشدًا المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة أن يحصلوا على اللقاح.

ورد على الذين يقولون إنه صغير في السن، ومع ذلك حصل على اللقاح، قائلًا: «أنا عمري 48 سنة، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، ولم أحصل على اللقاح بالواسطة، ولكني تحدثت على الخط الساخن مثل أي شخص آخر، وحصلوا مني على البيانات الخاصة بي، منذ أكثر من أسبوعين، ثم أرسلوا لي رسالة على الهاتف، وتم إرسال رسالة أخرى له بموعد ومكان التطعيم المخصص له، وفي نفس اليوم الذي حصل فيه على اللقاح وصلت له رسالة على الهاتف للتذكرة».