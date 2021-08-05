«بطاقة وشهادة ميلاد».. كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية من هاتفك

خلال الفترة الماضية، ميكنت الدولة الخدمات الحكومية، فأصبح بإمكان المواطنين إنهاء عددا كبيرا من الخدمات الكترونيًا، وبعضها يمكن القيام بها من هافتك المحمول؛ وذلك لتخفيف الازدحام وتوفير الكثير من الوقت والمجهود، ومنها استخراج وثائق الأحوال المدنية، مثل تجديد بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، والوفاة، والطلاق، وغيرها.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض خطوات الحصول على وثائق الأحوال المدنية إلكترونيًا من المنزل، عبر هاتفك المحمول.

خطوات الحصول على وثائق الأحوال المدنية

ويمكن لأى مواطن الحصول على خدمات الأحوال المدنية بشكل مبسط، من خلال الهاتف المحمول، بعد اتباع الخطوات الآتية..

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية قسم الخدمات العامة، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

يتطلب الحصول على الخدمات، تسجيل حساب جديد على الموقع، ويمكن تنفيذ هذا من خلال الضغط على مستخدم جديد، ثم يستفي المواطن البيانات المطلوبة بالكامل وبشكل صحيح، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

خدمات وثائق الأحوال المدنية

بعد تسجيل الدخول إلى الموقع وتفعيل حسابك، يمكنك الدخول على الخدمات الهامة، واختيار الخدمة المطلوبة بشرط ألا يكون المستخرج للمرة الأولي سواء كانت..

بطاقة رقم قومي «ليست للمرة الأولى».

شهادة ميلاد

شهادة وفاة.

وثيقة زواج.

وثيقة طلاق.

قيد عائلي

بعد اختيار الخدمة المطلوبة، تضغط على «التالي»، سيطلب منك إدخال البيانات المطلوبة وتحميل المستندات إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات مقدم الطلب.

وفي النهاية سيطلب منك تحديد واختار طريقة الدفع، سواء فيزا أو عند استلام المستخرج، وفي بعض الحالات يتاح إرسال المستندات حتى باب المنزل، ودفع تكلفة إضافية.