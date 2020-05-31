منها ارتداء الكمامة.. شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات

تستأنف وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية، وإدارة الجوازات العمل غدًا الاثنين وذلك للعمل بالخدمات، وتستعرض "الوطن" تفاصيل تلك الخدمات في السطور التالية.

الخدمات المدنية التي تقدمه وزارة الداخلية

تقدم وزارة الداخلية عددا من الخدمات للمواطنين مثل"الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية، ترخيص القيادة وتجديدها" على مستوى الجمهورية.

مواعيد عمل الخدمات المدنية لوزارة الداخلية

وتيسرًا على المواطنين يستمر العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة الـ5 مساءً.

ووضعت الوزارة بعض الشروط الواجب إتباعها في حالة الذهاب لإنهاء مصلحة حكومية..

تعليمات بالنسبة للموظفين

- ارتداء كمامة طبية وقفازات قبل التعامل مع المواطنين.

- توفير أدوات النظافة الشخصية في المصالح الحكومية مثل "الصابون وكحول ومطهرات ومناديل ورقية".

- غسيل الأيدي جيدا بعد كل إجراء.

- فتح جميع الشبابيك والأبواب بالمكاتب لضمان التهوية الجيدة.

- يحظر المصافحة والسلام باليد مع الموظفين أو المواطنين.

- التعامل مع المواطنين من على مسافة متر على الأقل والاقتراب بحرص فقط عند التحقق من الشخصية والتوقيع على المحرر أو بالدفاتر.

- يحظر استعمال أدواتك المكتبية وخاصة قلمك الشخصي إلا منك شخصيا فقط.

- تعقيم المستندات بمطهر أو كلور أو كحول أبيض لجميع بطاقات الرقم القومي ومستندات تحقيق الشخصية والرخص وغيرها من المواطنين قبل استلامها.

- تسجيل أرقام الخط الساخن والجهات المختصة للإبلاغ عن أي مواطن يعاني من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" والمنشورة إعلاميا.

تعليمات للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا

- ارتداء الكمامة شرط للتردد على أي مصلحة حكومية.

- استخدام مطهرات وتعقيم اليدين.

- لن يتم عمل أي إجراء لأي من الجمهور دون توافر قلم خاص به للتوقيع.

- يتم عمل الإجراء المطلوب لصاحب الشأن فقط ويمنع اصطحاب أشخاص ليس لهم صفة في الإجراء المطلوب.

- يمنع منعا باتا التجمع داخل الحجرة المخصصة لعمل الإجراء أو الانتظار بجوار الموظف لحين إنهاء الإجراء.

على صاحب الشأن الانتظار بالخارج، ويجب أن يلتزم بالدور المخصص له بالدخول.

مراعاة وجود مسافة مترين بينه وبين الموظف وباقي الجمهور.