أحمد فتحي يكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

أكد الفنان أحمد فتحي أنه يتمتع بحالة صحية مستقرة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمدلله حالتي مستقرة، ومازلت أتلقى بروتوكول العلاج في العزل المنزلي، ورغم مرضي إلا أنني سعيد بكم الحب والاهتمام الذي غمرني به الجميع».

فيلم «أحمد نوتردام»

يذكر أن أحمد فتحي، شارك مؤخرا في عدد من الأعمال الفنية المتميزة، منها فيلم «أحمد نوتردام»، بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوى وحمدى الميرغني وانتصار وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

فيلم ديدو

كما شارك «فتحي» في فيلم «ديدو»، بطولة كريم فهمي وحمدى الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وهشام ماجد وشيكو وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

مسرحية أبو العربي

وكذلك شارك أحمد فتحي في مسرحية «أبو العربي»، بطولة هاني رمزى وداليا البحيري وليلي عز العرب ومحمد جمعة وحجاج عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهى من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.