أحمد فتحي: الأطباء منعوني من مشاهدة مباريات الزمالك.. وسنظل أوفياء

كشف الفنان أحمد فتحي، عن تشجيعه لنادي الزمالك، حيث كان من الجماهير المتعصبة بشكل كبير، لافتًا إلى أن الأطباء منعوه في الوقت الحالي من مشاهدة المباريات حفاظا على صحته.

وعلّق "فتحي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، على هزيمة الزمالك في الفترة الأخيرة قائلا: "سنظل أوفياء والله، وأنا سعيد بتشجيعي، وقررت مكنش متعصب في النهاية، وأن أهدى في التشجيع، لأنها في البداية والنهاية لعبة".

وأوضح، أنه غير متابع لمواقع التواصل الاجتماعي على الإطلاق، لافتًا إلى أنه يحب أن يرى ردود أفعال المواطنين في الشوارع على أعماله وليس على مواقع التواصل الاجتماعي، "السوشيال ميديا فيها وهم كتير أوي، ممكن ناس تلاقيها بتفرقع الدنيا على السوشيال ميديا وأول ما ينزل الشارع والله الناس مبتاخدش بالها منهم خالص، أهم مقياس للفنان هو الشارع".

ولفت "فتحي"، إلى تجهيز فيلم جديد اسمه "سقراط ونبيلة"، بالتعاون مع الفنان أشرف عبد الباقي، ودينا ومحمد فهيم، ووجوه جديدة وشابة، بالإضافة إلى مسلسل في غاية الأهمية وهو الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، والذي تفاعل معه الكثير خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه يحب العمل مع محمد إمام وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو وأحمد فهمي، ودائما يشعر بأن هناك "كيميا" في العمل معهم، ويظهرون بشكل لطيف أمام الشاشة، ويظهر ذلك في ردود أفعال الجماهير.