وسط توقعات بالتثبيت.. اليوم «المركزى» يحدد مصير الفائدة

تجتمع لجة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة، للإيداع والإقراض، وسط توقعات كبيرة بتثبيت اللجنة لأسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالى.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها الأخير، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الخامسة على التوالي؛ ليتوافق مع توقعات السوق، وأبقى المركزي على متوسط سعر الفائدة لديه عند 8.25% على الإيداع، و9.25% على الإقراض.

تثبيت المركزي الفائدة للمرة الخامسة

وأرجع مصرفيون ومحللون توقعاتهم بتثبيت المركزي الفائدة للمرة الخامسة إلى ارتفاع متوقع لمعدل التضخم تدريجيًا اعتبارًا من مايو الماضي؛ نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.

وكان البنك المركزى قرر تثبيت الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية السابقة في شهور ديسمبر وفبراير ومارس وأبريل بعد ما تم خفضها 4% خلال العام الماضي منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020 كإجراء استباقى لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ارتفاع المعدل السنوى للتضخم إلى 3.4% خلال مايو

وأعلن البنك المركزي فى يونيو الماضى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي إلى 3.4% خلال شهر مايو الماضي، مقابل 3.3% خلال شهر أبريل 2021، موضحا أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في مايو الماضي، مقابل معدلاً بلغ 0.3% في نفس الشهر من العام الماضي، ومعدلاً شهريًا بلغ 0.7% في أبريل 2021.

على الجانب الآخر، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن تراجع سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى (4.9%) لشهر مايو 2021 مقابل 5%، للشهر نفسه من العام السابق.