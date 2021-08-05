قبل تحديد سعر الفائدة.. تعرف على أفضل شهادت الادخار فى 15 بنكًا

وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المقرر عقده مساء اليوم الخميس للمرة الخامسة على التوالى، ترصد «الوطن»، أفضل شهادات الادخار فى 15 بنكا عاملا بالسوق المصرى.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها الأخير، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الخامسة على التوالي؛ ليتوافق مع توقعات السوق، وأبقى المركزي على متوسط سعر الفائدة لديه عند 8.25% على الإيداع، و9.25% على الإقراض.

البنك الأهلى المصرى:

يطرح الشهادة (البلاتينية) 3 سنوات بسعر فائدة 11% سنويًا يقسم العائد ليصرف كل شهر.

بنك مصر:

يبيع شهادة (القمة) بسعر فائدة 11% سنويًا لدورية العائد الشهري.

البنك الزراعي المصري:

يقدم شهادة (الحصاد) بسعر فائدة 11% سنويًا ذات عائد شهري.

بنك CIB:

نسبة الفائدة 9.5% سنويًا للعائد الشهري، و9.75% سنويًا للعائد ربع السنوي، و10% لنصف السنوي لمدة 3 سنوات.

بنك التعمير والإسكان:

يقدم شهادة التعمير 3 سنوات بعائد سنوي يتراوح بين 10.50% سنويا لدورية العائد الشهري، و10.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوي، و11.25% سنويا لدورية العائد نصف السنوي.

بنك القاهرة:

تتراوح نسبة الفائدة بين 10.25% سنويًا على دورية العائد الشهري، و10.5% سنويًا على دورية العائد ربع السنوي.

المصرف المتحد:

يبيع الشهادة (الماسية) بسعر فائدة يتراوح بين 10.5% سنويًا للعائد الشهرى، و10.75% للعائد ربع السنوي، و11% سنويا.

EG بنك:

نسبة الفائدة تتراوح بين 10.5% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا، أو 10.75% سنويًا للعائد نصف السنوي.

بنك SAIB:

يتيح شهادة (سايب بلس) بنسبة فائدة تتراوح بين 10% سنويًا لدورية صرف العائد الشهري، و10.25% لدورية صرف العائد ربع السنوي.

البنك العربي:

يطرح نوعين من الشهادات الثلاثية، الأولى شهادة 3 سنوات بنسبة فائدة 10% سنويًا، ويصرف العائد يوميًا.

أما الثانية، شهادة 3 سنوات متدرجة العائد (البلاتينية): نسبة الفائدة تتراوح بين 10.25% سنويًا في أول سنة، ثم يصرف عائد 10% في السنة الثانية، و9.75% سنويًا في السنة الثالثة.

بنك HSBC:

نسبة الفائدة 10% سنويًا، ويصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات.

بنك الإسكندرية:

يقدم شهادة ثلاثية وتتراوح نسبة الفائدة بين 10% سنويًا ويقسم العائد ليصرف شهريًا، و10.25% بعائد ربع سنوي.

بنك قناة السويس:

شهادة آجال 3 سنوات، يتراوح العائد السنوي بين 10% يصرف شهريا، و10.10% يصرف كل 3 شهور، و10.25% يصرف كل 6 شهور، و10.5% يصرف سنويا.

بنك الإمارات دبي الوطني:

يتيح شهادة ادخار 3 سنوات بنسبة فائدة 10% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

بنك فيصل الإسلامى:

الشهادة ذات أجل 3 سنوات: متوسط العائد السنوي المقدم عليها 8.5% يصرف كل 3 شهور، ويحسب العائد من اليوم التالي للشراء.