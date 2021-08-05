تفوقت على 35 دولة.. «شهد» تحصد المركز الأول في مسابقة دولية للرسم

هنأ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطالبة «شهد محمد علي القط»، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة محمد نجيب الرسمية للغات بطنطا، بعد فوزها بالمركز الأول في الرسم لطلاب الثانوية العامة، في المسابقة التي نظمتها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة في طوكيو بدولة اليابان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن الطالبة «شهد»، بالصف الثاني الثانوي، عمرها 16 عاما، حصلت على المركز الأول في الرسم لطلاب المرحلة الثانوية التي نظمتها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة في طوكيو باليابان متفوقة على 600 متسابق من 35 دولة على مستوى العالم، وأنها شاركت في المسابقة ب4 لوحات فنية.

وعبرعن سعادته بفوز الطالبة وتفوقها على كل زملائها المشاركين في المسابقة على مستوى العالم، وأنه فخور بالطالبة وموهبتها الفنية، وأن وزارة التربية والتعليم، قدمت كل الدعم للطالبة بداية من تصعيدها من قبل التوجيه العام للتربية الفنية في مديرية التربية والتعليم بالغربية ووصولا لاشتراكها في المسابقة الدولية وحصدها المركز الأول.

من جانبه أكد صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن وزارة الخارجية المصرية ممثلة في سفارة مصر بطوكيو باليابان، سبق وأفادت أنها تلقت خطابا من المؤسسة الدولية للفنون والثقافة بما يفيد فوز الطالبة في المسابقة بالمركز الأول وبسبب ظروف كورونا تم تأجيل احتفالية توزيع جوائز المسابقة حتى تم تحديد موعد إقامتها اليوم وتمت مخاطبة وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، وتنظيم الحفل افتراضيا من قبل المؤسسة الدولية من خلال قناة المؤسسة على اليوتيوب باليابان وتم التعريف بالطلاب الفائزين وعرض أعمالهم، ومن المقرر أن ترسل المؤسسة الدولية للفنون والثقافة باليابان شهادة تقدير وميدالية للطالبة الفائزة من خلال السفارة المصرية في دولة اليابان وان تتسلمها الطالبة من خلال مديرية التربية والتعليم بالغربية.