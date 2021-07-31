الفائزة بجائزة الرسم من اليابان: أستعد للمشاركة في «المبدع الصغير»

أعربت الطالبة المصرية شهد محمد على القط، البالغة من العمر ستة عشر عامًا، عن سعادتها بالفوز في المسابقة السنوية للرسم لطلاب المدارس الثانوية، والتي تنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة (IFAC) باليابان، والتي يشارك فيها أكثر من 35 دولة حول العالم.

وشاركت شهد في مسابقة هذا العام بلوحة تحمل عنوان «الحارة المصرية»، وقد تقدمت أسرتها بالشكر إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بعد وعد الوزيرة بمنح شهد جائزة تشجيعية.

الطالبة الفائزة: استلهمت اللوحة من أفلام الأبيض والأسود

وأضافت شهد، لـ «الوطن»، أنها سعيدة جدًا بالفوز بالمسابقة «لما السفارة المصرية في اليابان اتصلت بنا تقولنا على الخبر لم أصدق من الفرحة».

وشكرت شهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة قائلةً: «أشكر الوزيرة على كلامها الجميل ودعمها لي، وأنا عملت فيديو باللغة الإنجليزية بناء على طلب السفارة المصرية في اليابان، وأهديت الجائزة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، ووزيرة الثقافة».

وعن اللوحة الفائزة في المسابقة، قالت شهد: «اللوحة بعنوان «الحارة المصرية»، وبعدما عرفت بالمسابقة من خلال المدرسة، فكرت في رسم الحارة المصرية القديمة، اللى شفتها في الأفلام الأبيض والأسود مع بابا وماما".

وتابعت: «وعلمت بحث عن شكل الشوارع والمباني والحياة القديمة من ملابس السيدات، وخاصة الملاية اللف، غطاء الرأس (المنديل) للسيدات، والطربوش الرجالي، بالإضافة إلى ما حكاه لي بابا عن سلوكيات الحياة الاجتماعية في الحارة، وكذلك إلى ما قرأته واطلعت عليها عن الفنانين اللي رسموا الحارة المصرية من قبل، فكونت صورة لها في خيالي وجربت رسمها إلى أن وصلت للوحة اللى عجبتني ولونتها وقدمتها للمشاركة، وأخدت حوالي أسبوع في رسم اللوحة، وبعدها أرسلتها للمشاركة في المسابقة».

وعن طموحاتها المستقبلية، صرحت: «نفسي أكون مصممة أزياء، بعدما عجبني ستايل اللبس في الأفلام القديمة»، مؤكدةً أن الرسم لا يؤثر على المذاكرة لأنه هواية.

وأضافت: "بالنسبة لى الرسم بيريحني، وأنا شاركت فى مسابقات من قبل وحصلت على جوائز، والمسابقة الحالية أكبر جائزة حصلت عليها، وبجهز للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير".

وعقب محمد علي القط، والد شهد: "السفارة المصرية في اليابان تواصلت معنا من عدة أيام، وأبلغتنا بالخبر، وشهد استعدت بعدما علمت بالفوز للسفر إلى اليايان وانتظمت في كورسات للغة اليابانية استعدادًا للسفر، إلا أنهم اتصلول بنا مرة أخرى وقالوا أن جائحة كورونا منعت السفر، وقالت إن الاحتفال بالفائزين سيكون أون لاين".

وتابع: "نشكر مكتب الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تواصل معنا، وقالوا لشهد أن الوزيرة سعيدة بشهد ومقدرة موهبتها، خاصة أن هناك إشادة واسعة من اليابان باللوحة المعبرة عن الحارة المصرية، ونحن سعداء بوعد الوزيرة، حيث أبلغنا المكتب أن الدكتورة إيناس ستمنح شهد جائزة تشجيعية".

وأضاف القط: "الأسرة اكتشفت موهبة الرسم في شهد منذ السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، فكنا نشجعها ونعمل على تنميتها من خلال عرضها على محترفين ومتخصصين في الرسم، والذين أجمعوا على موهبتها، كما بدأت في الاطلاع عبر الانترنت لتنمية موهبتها، وذلك كانت تحرص على رسم الريف المصري والشجر والفلاحين عند زيارتنا له".