تصنع قاطرات وطائرات.. 22 شاحنة تنقل أكبر ماكينة بالعالم لـ«العربية والتصنيع» (صور)

نقلت 22 سيارة نقل ثقيل، اليوم، «الماكينة النادرة» لتصنيع قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والسيارات وأجزاء من الطائرات إلى مقر مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وتحركت سيارات النقل من ميناء الإسكندرية مساء أمس، في الأوقات التي لا يوجد بها كثافات مرورية من الإسكندرية حتى القاهرة، حتى يجري تأمين نقل الماكينة إلى مقر مصنع سيماف في منطقة عين حلوان دون أي مشكلات تُذكر.

وتُعتبر تلك «الماكينة» طفرة رقمية، والتي لا يوجد منها سوى 7 ماكينات على مستوى العالم، وهي الماكينة الأولى التي تصل منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وتعتبر أحدث وأكبر ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن، والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي إلى مصنع سيماف.

يأتي ذلك بعدما بحث الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع مسؤولي شركة دي إم جي مورجن الألمانية العالمية التعاون في مجال توفير أحدث الماكينات في القطاعات الصناعية لمصانع «العربية للتصنيع»، وهو الأمر الذي عُرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، من قبل رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع، ليوجه بالتعاون مع الشركة الألمانية، وإنشاء مصنع لتصنيع ماكينات الـcnc عالية الدقة في مصر بالاستعانة بالخبرة الألمانية.

ومن المُقرر أن تخضع تلك الماكينات للتركيب على مدار قرابة شهرين ونصف الشهر، داخل مصنع سيماف.