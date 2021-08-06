إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالغربية بسبب خلافات الجيرة

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية «السنطة البلد»، بمحافظة الغربية، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء و«الشوم»، وجرى نقل المصابين بسيارة إسعاف إلى طوارئ مستشفى السنطة المركزي.

كان اللواء نبيل عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة السنطة بوقوع مشاجرة بقرية السنطة البلد بين عائلتي «شعبان والمولي»، استخدمت فيها العصى والأسلحة البيضاء.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الموقف.

أهالي القرية: المشاجرة اندلعت أحداثها واستمرت لمدة ساعتين

وأفاد شهود عيان من اهالي القرية أن المشاجرة اندلعت أحداثها واستمرت لمده ساعتين، وتم الدفع بقوات من الشرطة النظامية والسرية لضبط طرفي مشاجره الذين حولوا شوارع القرية إلى حرب شوارع أرهبت حياة المواطنين بذات القرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعة ضبط طرفي المشاجرة وعرضهم أمام فريق النيابة.