رئيس الوزراء لأهالي قرية بالإسماعيلية: «أحوالكم ايه.. ومحتاجين ايه»

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على لقاء أهالي قرية الأبطال بمدينة القنطرة شرق، الواقعة في نطاق محافظة الإسماعيلية، شرق قناة السويس، وسؤالهم عن أحوالهم، وما يريدونه من مشروعات التطوير، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وخلال لقاء «مدبولي» بأحد المواطنين وبصحبته زوجته وابنته، سأله قائلا: «الدنيا معاكم أخبارها ايه؟!»، ليرد: «تمام»؛ فيقول رئيس الوزراء: «لا بجد، احنا بنطور القرية، وجاي اسمع منكم.. عايزين ايه.. ومحتاجين ايه؟!».

ردت الأسرة :«عايزين صرف صحي»؛ فسألهم رئيس الوزراء: «أمال أنتم دلوقتي بتعملوا ايه.. بتشغلوا بيارات»، فأجابوا بالتأكيد على حديثه، فسأل مرة أخرى: «طب في عربيات بتيجي تكسب، وبتدفعوا لها كام؟»، فأوضحوا أنهم يدفعون 60 أو 70 جنيها في النقلة الواحدة، وأنهم يحتاجون حوالي 5 نقلات في الشهر، تكلفهم نحو 350 جنيه.

ومازح رئيس الوزراء الأسرة، قائلا: «يعني لما تدخل الصرف الفاتورة هتجيلك أقل كتير أكيد، وهتدفع طبعا»؛ فردوا: «طبعا بدل وجع القلب».

مدبولي لأهالي قرية القنطرة: هندخل الصرف الصحي

وأكد رئيس الوزراء لـ«الأهالي»، إدخال الصرف الصحي لقريتهم، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وعندما سألهم الدكتور مصطفى مدبولي عن الأوضاع الأمنية، أجابوا بأن «الأمور مستقرة».

وحرص رئيس الوزراء على لقاء بعض الأطفال في أثناء تجمعهم بالشارع، وبادرهم بالسؤال: «في سنة كام، وعملتوا ايه السنة دي»، فرد أحدهم: «في أولى إعدادي»، وآخر: «في 6 ابتدائي».

واستمر «مدبولي» في حواره مع الأطفال: «بتعملوا ايه في الشارع دلوقتي؟»؛ فردوا: «بنلعب»، ما جعله يسألهم عن وجود مركز شباب من عدمه؛ فأجابوا: «بيلعبوا ناحية السوق».

وتدخل هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في الحوار، وسأل الأطفال: «مدارسكم فين؟»؛ فأشاروا أنها قريبة منهم.

ثم قال لهم رئيس الوزراء: «ربنا يوفقكم يا حبايبي ويبارك فيكم»، وقبل إنهاء الحوار طلب منه أحد الأطفال التقاط صورة معه، وهو ما استجاب له الدكتور مصطفى مدبولي على الفور.