وشاح أبيض وزغاريد.. قرية تحتفل بـ50 طالبا من حفظة القرآن بشوارعها في بني سويف

«الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر ولله الحمد» تكبيرات أهالي قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، احتفالا بتكريم 50 طالبا وطالبة، لحفظهم القرآن الكريم، على هامش الاحتفالية التي نُظمت بالقرية.

بوشاح وملابس رسائل الدكتوراه.. بني قاسم تزف أبناءها حفظة القرآن الكريم

واحتفلت قرية بني قاسم بحفظ 50 طالبا وطالبة من أبنائها، بينهم 40 طفلة وفتاة، وذلك في احتفالية كبرى بالقرية، بدأت بمسيرة جماعية لهم طافت شوارع القرية، وسط زغاريد النساء وتكبير الرجال، وارتداء المُكرمين من حفظة القرآن الكريم وشاحا، كُتب عليه «حفظة كتاب الله»، متضمنًا اسم الطالب والطالبة والمُحفظ الخاص به، وارتدائهم ملابس الحصول على رسائل الدكتوراه والماجستير «الروب»، وصولا لمكان الاحتفالية، حيث جرى منحهم شهادات تكريم.

برلماني مشارك في التكريم: شرف لي فالمشهد كان رائعا

وقال النائب أحمد علي عباس عضو مجلس النواب عن الدائرة، سعدتٌ للغاية بالمشاركة في الاحتفالية بقرية الجميع يعلم عنها أنها قرية العلم، وحفظ القرآن الكريم، فالمشهد كان رائعا للغاية، يٌسعد القلب، أطفال صغيرة وعدد كبير من حفظة القرآن.

وتابع: «أتمنى أن أرى المشهد في كل القرى، لا بد لنا جميعًا العودة لسابق عهدنا في القرى بحفظ القرآن الكريم، وتعود الأسر لتحفيظ أبنائها القرآن، جميع القرى في الماضي كانت تهتم بتحفيظ الأطفال القرآن، من خلال ما كان يُعرف بالكتاتيب، وهي ما زالت موجودة لكنها ليس بمثل الماضي».

أحد أهالي قرية بني قاسم: فرحانين بأولادنا

وقال أحمد سعيد أحد أهالي القرية، «ما حدث فرحة بأولادنا وأبنائنا، حيث إن عدد المكُرمين بلغ 50 طالب علم وطالبة، وتحديدًا 40 فتاة، و10 أولاد، وأن الاحتفالية تقدمها المحٌفظ الخاص بهم الشيخ خالد فتحي، حيث إنه العام الثاني أو الثالث الذي تحتفل فيه القرية بأبنائها من حفظة القرآن الكريم».

وتابع «خلال المسيرة من القرية إلى مركز الشباب مقر احتفالية تكريمهم، ردد حفظة القرآن الكريم.. الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر ولله الحمد»، مشيرا إلى أن الاحتفالية ذاتها، شهدت تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وأنشودة دينية ألقاهها الشيخ عبد الله كامل.