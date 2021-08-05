درجة الحرارة في مطروح اليوم

واصلت درجات الحرارة في مطروح، ارتفاعها اليوم الخميس، 5 أغسطس 2021، وتشهد المحافظة أجواء حارة نهارا، مع إرتفاع في نسب الرطوبة، وتسجل بعض المدن، جنوب وغرب مطروح درجات حرارة أعلى، وسط إقبال المصطافين في الأسبوع الأول من أغسطس من مختلف مدن ومحافظات مصر، هربا من شدة الحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، والاستمتاع بالبحر والأجواء الساحلية.

درجة الحرارة في مطروح والسلوم وسيوة

وتختلف درجات الحرارة بين بعض المدن داخل المحافظة حيث تسجل درجات الحرارة في مطروح، اليوم، 34 درجة مئوية والرطوبة 52%، والرياح 24 كم في الساعة، بينما تسجل درجات الحرارة في مدينة السلوم 35 درجة، وترتفع في سيوة إلى 36 درجة.

ارتفاع درجة الحرارة في مطروح يدفع الناس للخروج على البحر

ودفعت الأجواء الحارة أهالى مطروح والمصطافين إلى قضاء ساعات طويلة على البحر ما بين النزول والإستجمام على الشواطىء، نهارا، والجلوس على الكرونيش ليلا وتستمر السهرات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، ما بين الجلوس تحت البرجولات، وتنظيم رحلات زردة على كورنيش مرسى مطروح والعشاء مع الأسرة، والإستمتاع بالملاهى الموجوده على البحر، ودخول السيرك، وتناول المرطبات والمياه الغازية والعصائر، التى تساهم في تلطيف درجات حرارة الجسم.