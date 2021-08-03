درجة الحرارة في مطروح.. شمس ساطعة نهارا وأجواء لطيفة ليلا

سجلت درجة الحرارة في مطروح، اليوم، الثلاثاء، 33 درجة، وسط توافد المصطافين على مدينة مرسى مطروح من مختلف محافظات ومدن مصر خاصة الصعيد والقاهرة الكبرى، هربا من لهيب الشمس الحارقة نهارا، للاستجمام في مطروح الساحلية مدينة السحر والجمال، وأجوائها اللطيفة خاصة على الشواطىء التى تمتد بطول أكثر من 30 كم وزيارة المعالم السياحية إلى جانب المشاركة في الرحلات البحرية باليخوت.

تعرف على درجة الحرارة في مطروح

ويختلف الطقس ودرجات الحرارة في محافظة مطروح بين المدن وبعضها، طبقا لبعد المسافة وموقع كل مدينة، حيث تسجل درجة الحرارة في مطروح 33 درجة، بينما تسجل درجات الحرارة في مدينة السلوم الحدودية التى تقع غرب مطروح بـ220 كم، 37 درجة، وفي مدينة سيوة التى تقع على بعد 320 كم جنوب مدينة مرسى مطروح في عمق الصحراء الغربية، 40 درجة.

درجة الحرارة في مطروح أقل من القاهرة الكبرى

وكشفت هيئة الأرصاد، أن طقس، اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على مطروح والسواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسبة الرطوبة على زيادة الإحساس بدرجة الحرارة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، فيما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.