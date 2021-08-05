سجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 35 درجة مئوية، وفقاً للأرصاد الجوية، مع إستمرار موجه الحر التي تشهدها المدينة الساحلية والتي تكون في ذروتها نهاراً وحتي ساعات الليل، وسط اختفاء نسمات الهواء على كورنيش الإسكندرية، تزامنا مع التزاحم الشديد داخل المدينة الساحلية بسبب الهروب من الحر لنزول مياه البحر والتنزه بالكورنيش ليلاً.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة اليوم الخميس في الإسكندرية تصل إلى 35 درجة مئوية، مع وصول نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 56% وتراجع سرعة الرياح لتصل إلى 19 كم في الساعة.

الطقس في الإسكندرية

وتشهد المدينة الساحلية موجه حارة لعدة أيام تسببت في إحجام المواطنين من السير نهاراً على الكورنيش للابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة إضافة إلى الهرب للشواطئ لنزول البحر والاستمتاع بمياهه، حيث تزدحم شواطئ المدينة يومياً وتتكدس بالزوار.

شواطئ الإسكندرية

وحققت شواطئ الإسكندرية، نسبة إشغال 100%، حيث تزاحم الرواد على الشواطئ من أجل الهروب من الموجه الحارة التي تجتاح المدينة الساحلية والمحافظات المجاورة حيث تستقبل المدينة زوار من محافظات البحيرة وكفر الشيخ، وتواجد المصطافون بشواطئ الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من أجل الاستجمام ونزول البحر.