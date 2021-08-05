محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بقرية «أم القصور» بمنفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مجمع الخدمات بقرية «أم القصور»، التابعة لمركز منفلوط، ضمن مشروعات مجمعات الخدمات الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قري و894 تابعا.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بجهاز تعمير الوادي الجديد وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط واللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة والنائب حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب والنائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات قرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط والذى يبلغ تكلفته الإجمالية 9 ملايين و200 ألف جنيه وتابع أعمال إنشاء أعمدة الدور الأرضي بالمبنى الذي يتكون من 3 طوابق .

واستمع إلى شرح من الشركة المنفذة للمشروع عن معدلات ومراحل التنفيذ لافتًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة لتنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطنين في القرى مشددًا على مراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية في التنفيذ.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن جهاز تعمير الوادي الجديد يقوم بتنفيذ عدد من مجمعات الخدمات بقرى مركزى «منفلوط وديروط»، ويتكون كل مجمع من 3 طوابق ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي وذلك لخدمة أهالي تلك القرى والقرى المجاورة لها للتهسيل والتيسير عليهم في استخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.

من جهة أخرى، أكد محافظ أسيوط، أهمية استكمال وتكثيف حملات النظافة والتخلص من تجمعات القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة من أجل استعادة الشكل الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة والحفاظ على مستوى النظافة مشيراً إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة خاصة بقطاع النظافة التي تعتبر أولوية في العمل بالمحافظة مشدداً على استمرار وتكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز والأحياء بصفة دورية ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول حتى لا تتراكم بشكل غير لائق وحفاظاً على صحة المواطنين والمنظر العام للشوارع والميادين.