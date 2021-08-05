غدًا.. قطع المياه عن 3 مناطق في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع الـمـيـاه عن مناطق «المكس – البيطاش – الهانوفيل»، اعـتـبـارًا مـن الساعة 12 ظهرا غدًا الجمعة، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه أمام أسماك الشابوري بمنطقة المكس.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشير إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

جولة تفقدية لمتابعة تطورات مبادرة حياة كريمة

من ناحية أخرى، تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مشروع إحلال وتجديد خط 12 بوصة طريق الكيلو 71 حتى جناكليس، والمرور على قرية أحمد بدوى بفرع عشرين، للوقوف على تطورات الموقف التنفيذى للقرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأجرى رئيس الشركة، جولة تفقدية لعدد من الفروع التجارية وخدمة العملاء، وناقش المشكلات التي تتعلق بالقطاع التجاري، موجهًا بتطوير نسب التحصيل وبذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وزار الفرع هندسى بالمدينة والمرور على رافع النوبارية، ومحطة الكيلو 40 لمتابعة أعمال تأهيل المرحلة الثانية من المحطة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وتابع رئيس شركة مياه الإسكندرية، أعمال التشغيل لرافع الهجانة ورافع الكيلو 46لا رلمتابعة الضغوط خاصة في موجة الحرالشديدة.

ورافقه خلال الزيارة المهندس جويدة علي سليمان رئيس قطاع المنطقة الجنوبية، وعدد من رؤساء القطاعات الفنية ومديرى العموم ورؤساء الأفرع.