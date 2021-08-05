أسعار الدواجن تواصل تراجعها.. الكيلو بـ27 جنيها

واصلت أسعار الدواجن البيضاء تراجعها في أسواق الدقهلية، ما تسبب في انخفاض أسعار مشتقاتها مثل «البانيه والشيش والحمام والدبابيس»، وذلك بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، قائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية داخل وخارج سوق الجملة.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلوجرام هي كما يلي :

فراخ بيضاء : يتراوح السعر من 27 جنيهًا إلى 28 جنيهًا للكيلو

شيش: يتراوح السعر من 58 جنيهًا إلى 62 جنيهًا للكيلو

دواجن بلدي فلاحي: 40 جنيهًا

فراخ بانيه: يتراوح السعر من 68 جنيهًا إلى 72 جنيهًا للكيلو

دبابيس: يتراوح السعر من 41 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للكيلو

أوراك: يتراوح السعر من 29 جنيهًا إلى 33 جنيهًا للكيلو

صدور بالعظم: يتراوح السعر من 42 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للكيلو

حمام كداب: يتراوح السعر من 50 جنيهًا إلى 53 جنيهًا للكيلو

شاورما فراخ: 65 جنيهًا للكيلو

سمان: 25 جنيهًا الجوز

كبد وقوانص: 35 جنيهًا للكيلو

بط سوداني ومسكوفي: 60 جنيهًا

أرانب: 45 جنيهًا

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيهًا إلى 140 جنيهًا

لحمة بلدي كبيرة: يتراوح سعر الكيلو من 80 جنيهًا إلى 100 جنيهًا

سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيهًا إلى 130 جنيهًا

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيهًا إلى 140 جنيهًا

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

لحمة برازيلي وهندي: 50 جنيهًا

لحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيهًا إلى 90 جنيهًا

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري : يتراوح السعر من 48 جنيهًا إلى 55 جنيهًا للكيلو

سمك بلطي متوسط وسوبر : 20 جنيهًا وسط، 27 جنيهًا 4 أسماك، 30 الكيلو 3 أسماك

كابوريا نتي وسط: يتراوح السعر من 50 جنيهًا إلى 70 جنيهًا ويصل إلى 100 جنيهًا

جمبري: يتراوح السعر من 170 جنيهًا إلى 190 جنيهًا

بربوني صغير: 50 جنيهًا

سمك ماكريل: 45 جنيهًا

سمك كليماري: 80 جنيهًا

سبيط: يتراوح السعر من 130 جنيهًا إلى 140 جنيهًا للكيلو

سردين: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيهًا إلى 30 جنيهًا