أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3-8-2021 في مصر

واصلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس، استقرارها، بعد الانخفاض الذي شهدته خلال إجازة عيد الأضحى، التي شهدت إقبال المشترين على اللحوم الحمراء.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم، بالأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بشعبة الدواجن، في السطور التالية..

أسعار الدواجن اليوم

وأكد «السيد»، أن تراجع الأسعار أمر طبيعي خلال هذه الفترة من كل عام، بعد إجازة عيد الأضحي، متوقعًا أن تعود إلى طبيعتها مع انتهاء الأسبوع الأول، من أغسطس الجاري.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 22 و23 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر بين 26 و27 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الأحد، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، نحو 9 جنيهات، وبلغ سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، نحو 5.50 جنيه، وسعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل إلى نحو 2.25 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأحد، بين 7 إلى 9 جنيهات، ويصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا.

وصل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، نحو 7 جنيهات، وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.