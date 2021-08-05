أسعار الدواجن اليوم الخميس 5-8-2021 في مصر

يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الدواجن اليوم، حيث يدخلونها في العديد من الوجبات والأطعمة، لذا تستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس الجاري، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بشعبة الدواجن، إن تراجع الأسعار أمر طبيعي خلال هذه الفترة من كل عام، بعد إجازة عيد الأضحى، متوقعًا أن تعود إلى طبيعتها مع انتهاء أول أسبوع من أغسطس الجاري.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة وفق عبدالعزيز السيد، ما بين 22 و23 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر بين 26 و27 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، اليوم الخميس، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، نحو 9 جنيهات، وسجل سعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى 5.50 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، وبلغ سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، نحو 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت في المزارع اليوم الخميس، بين 7 إلى 9 جنيهات، ويصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا.

وصل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، نحو 7 جنيهات، وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، اليوم الخميس نحو 130 جنيهًا.