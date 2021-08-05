تشمل ذوي الإعاقة.. 1326 وظيفة لـ«القوى العاملة» في 9 محافظات

تصدرت وزارة القوى العاملة محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021.

وتضمن إعلان وزارة القوى العاملة، 1326 فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1200 جنيه لتصل إلى 6 آلاف في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات، من بينهم 538 فرصة عمل للذكور والإناث من ذوي الإعاقة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز الوظائف والتخصصات المطلوبة وفقا لما جاء في بيان وزارة القوى العاملة.

وظائف القوى العاملة

فرص العمل المتوفرة بالقليوبية

50 مهندس كهرباء وباور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم حديثي التخرج.

10 مشرفي مبيعات براتب 4600 جنيه.

10 سائقي كلارك براتب 4500 جنيه و10 سائقي مبيعات، و2 محاسب مخازن، و10 فنيين، و6 أخصائي قروض، ومدير فرع جمعية أهلية، ومشرف قروض، و15 عاملًا عاديًا براتب 3000 جنيه مع توفير سكن ووجبه، و2 عتال، و3 عمال نظافة، و3 عمال إنتاج.

فرص العمل المتوفرة بمحافظة المنوفية

8 مهندسي كهرباء وميكانيكا، و3 أخصائي سلامة وصحة مهنية، و7 أمني صناعي ودفاع مدني، و13 عامل أوفر، و10 عمال سنجر، و25 فرد أمن وحراسة، و3 عمال ماكينة، و9 عمال عاديين، و10 عمال أورليه، و3 مشرفي إنتاج.

فرص عمل بالغربية ودمياط

7 فني لحام، و10 مساعدي خياطة، و10 عمال فحص، و5 عمال تعبئة، و5 عمال مكواة، و14 عمال إنتاج، و10 عمال خياطة.

فرص العمل في البحيرة

محاسبا تكاليف، و3 سائقي رخصة أولى، و31 عامل أورليه، و20 عامل سنجر، و28 عامل أوفر، براتب 2000 جنيه.

فرص عمل متوفرة بالمنيا

5 مهندسين زراعيين، و 6 أعضاء هيئة معلمين، وطبيبا أسنان، و5 طباخين، و20 عاملًا عاديًا، و2 أخصائي إدارة أعمال حاصل على ماجستير في نفس المجال براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه، و5 مدرسين، و3 مشرفي باص، و4 خدمات معاونة.

فرص عمل متوفرة بأسيوط

100 عامل إنتاج براتب يصل لـ 3000 جنيه، و3 موظفي مبيعات، و3 مدرسي لغة عربية وإنجليزية، ومهندس، وعامل، و7 أخصائي تمويل، ومدير مشروع، وأخصائي قروض.

فرص عمل متوفرة بأسوان والأقصر

2 مندوب تسويق، و2 أخصائي تمويل، و2 مهندس ميكانيكا.

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