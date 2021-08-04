طرق الاستعلام عن وظائف وزارة القوى العاملة للمؤهلات العليا والمتوسطة

تعلن وزارة القوى العاملة بشكل دوري عن وظائف وفرص عمل للذكور والإناث تناسب جميع المؤهلات سواء عليا أو متوسطة أو دون مؤهل، كما تمنح فرصة لذوي الهمم والعزيمة في الحصول على وظيفة مناسبة، ما يجعل الراغبين في الالتحاق بوظيفة يبحثون بشكل مستمر عن وظائف وزارة القوى العاملة وشروط شغلها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن وظائف وزارة القوى العاملة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على النحو التالي:

وظائف وزارة القوى العاملة

وتقدم وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خدمة للحصول على الوظائف الشاغرة لراغبي العمل في القطاع الخاص، من خلال إرسال رسائل نصية تحمل أكواد معينة على شبكات المحمول الثلاث، حيث حددت الوزارة إرسال الأكواد على رقم 7639 لحاملي خطوط «أورانج»، و1666 لحاملي خطوط «اتصالات»، و9999 لحاملي خطوط «فودفون»، حيث يتم إرسال كود المؤهل على تلك الأرقام.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أكواد المؤهلات المختلفة كالتالي:

ــ أصحاب المؤهلات الجامعية:

كود الاشتراك 953 لحاملي خطوط «فودافون وأورانج»، وإلغاء الخدمة من 0953

كود الاشتراك 1953 لحاملي خطوط «اتصالات»، وإلغائها من 01953

ــ أصحاب المؤهلات فوق المتوسطة:

كود الاشتراك 954 لحاملي خطوط «فودافون وأورانج»، وإلغائها من 0954

كود الاشتراك 1954 لحاملي خطوط «اتصالات»، وإلغائها من 01954

ــ أصحاب المؤهلات المتوسطة:

كود الاشتراك 955 لحاملي خطوط «فودافون وأورانج»، وإلغائها من 0955

كود الاشتراك 1955 لحاملي خطوط «اتصالات»، وإلغائها من 01955

ــ أصحاب المؤهلات أقل من المتوسطة:

كود الاشتراك 956 لحاملي خطوط «فودافون وأورانج»، وإلغائها من 0956

كود الاشتراك 1956 لحاملي خطوط «اتصالات»، وإلغائها من 01956

ــ دون مؤهلات:

كود الاشتراك 957 لحاملي خطوط «فودافون وأورانج»، وإلغائها من 0957

كود الاشتراك 1957 لحاملي خطوط «اتصالات»، وإلغائها من 01957