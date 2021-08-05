عاجل.. الحكومة تتعاقد على دواء جديد يخفف مضاعفات كورونا ويقلل الوفيات

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعاقد مصر على كميات من عقار دوائي يخفف مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويقلل حالات الوفاة.

وقالت زايد، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، إنّ هناك دراسة أجرتها مصر كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية على عقاري Bamlanivimab plus Etesevimab، كشفت عن مدى فاعلية العقاريين في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة أنّ الدراسة أشارت إلى إسهام العقار في تخفيف المضاعفات التي تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج، لافتة إلى إتمام التعاقد على العقارين المذكورين، وجار استقبال الجرعات قريبا لإضافتها إلى بروتوكول العلاج.