«الصحة»: 136 قافلة قدمت خدماتها بالمجان لـ160 ألف حالة فى يوليو

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ160 ألفاً و619 مواطناً، من خلال 136 قافلة طبية على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو الماضى، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، فى بيان، أمس، إن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1222 عيادة، وشهدت إجراء 26 ألفاً و406 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 33 ألفاً و273 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى لدى المواطنين، وتحويل 2102 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

وقالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال، وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقِّى الخدمات الطبية.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن استقبالها 2 مليون و630 اتصالاً عبر الخطين الساخنين 105 و15335، للاستفسار حول الخدمات المقدمة من «الصحة»، فى الفترة من شهر يناير 2021 حتى 31 يوليو الماضى. وقال «مجاهد» إن اتصالات المواطنين شملت الاستفسار عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس «كورونا»، والخدمات المقدمة من خلال مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، والمشروع القومى للتبرع بالبلازما وأماكن وآلية التبرع، إضافة إلى الرد على الاستفسارات الخاصة باللقاحات