مصدر بـ«الصحة» يكشف أعراض «دلتا بلس»: قد يصل لمصر مع الموجة الرابعة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، أنّ مصر خالية من متحور دلتا بلس، ومن تحورات فيروس كورونا، موضحا أنّ مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وكلها بيّنت خلو مصر من متحور دلتا بلس.

أعراض متحور دلتا بلس

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ أعراض متحور دلتا بلس تشبه أعراض فيروس كورونا، من حيث ارتفاع درجات الحرارة، أو الحمى، أو الإسهال، أو تكسير في العظام، أو آلام في البطن، أو الصدر، وسيلان في الأنف، لافتا إلى أنّ متحور دلتا بلس يستهدف الأطفال.

واضاف المصدر اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تتوقع دخول المتحور في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتة الي أن الفيروس خطورته في أنه سريع الانتشار والتطعيم مهم لأنه يقلل من التحورات أو ظهورها، مؤكدا أنه في حال إصابة شخص بالمتحور وهو حاصل علي اللقاح تكون الأعراض خفيفة أو متوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

وأوضح المصدر أنّه حال إصابة شخص تلقى لقاح كورونا بمتحور دلتا، تكون أعراضه خفيفة أو متوسطة، بدلا من أن تكون خطيرة أو شديدة الخطورة، مناشدا الجميع بالإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة في تطعيم 40% من المواطنين تحسبا لأي موجة، كما أكد في الوقت ذاته، أنّ حدّة الموجة الرابعة من كورونا في مصر، تتوقف على عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي عنها، استلام أوراق الشحنات الخاصة بلقاحي فيروس كورونا «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون»، تمهيدا لاستقبال الجرعات الأسبوع المقبل، مؤكدة في تقرير رسمي عنها، أنّها ستبدأ توزيع شحنة اللقاحات على مراكز تلقي اللقاح المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية كافة، فور وصولها إلى مصر.