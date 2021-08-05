الابن مزق والده السبعيني في إمبابة: «دبحته وهو نايم.. خاني مع مراتي»

"راجل ناقص، وغاوي شعوذة وسحر، عمل لي سحر وبوظ حياتي، كان بيخوني مع مراتي"، هكذا برر المتهم "سعيد .أ" 45 سنة، إقدامه على قتل والده "أ. ف"، 74 سنة، في منطقة إمبابة بالجيزة، حيث مزقه بعدة طعنات وذبحه ثم جرده من ملابسه وقطع عضوه الذكري.

المتهم ذبح والده نائمًا: «سحرني»

وأمام جهات التحقيق، شرح المتهم جريمة قتل والده، بقوله إنه متزوج منذ 10 سنوات ومقيم في شقة بالقرب من شقة والده بمنطقة إمبابة، ومنذ عامين بدأ يشعر بعدم الاتزان في التصرفات «زى ما أكون مجنون»، وبدأ يرتاب في كل من حوله، وأن أحدهم صنع له سحرا».

زعم القاتل أن والده صنع له سحرًا، فعقد العزم على التخلص منه: «بعد فترة توصلت إلى أن والدي هو اللي بيعمل لي السحر ده، ويعاشر مراتي، علشان كده قررت التخلص منه»، حصل المتهم على إجازة من عمله في أحد المطاعم ويوم الجريمة استيقظ من نومه، ودخل المطبخ واستل سكينًا ثم دخل غرفة والده الذي كان مستغرقًا فى النوم، فسدد له 9 طعنات حتى فارق الحياة، ثم جرده من ملابسه وقطع عضوه الذكري، وأثناء ذلك حضرت زوجته التي شاهدت المشهد فصرخت، وهربت من الشقة وسلم هو نفسه إلى الشرطة.مرض نفسي

ذكرت التحريات أن المتهم يعاني من مرض نفسي، ويصدر تصرفات «غريبة» منذ عامين، وتحفظت القوات على سلاح الجريمة، وقامت بمناظرة جثة المجنى عليه، وتبين أنه مصاب بـ9 طعنات في الرقبة والوجه، وقطع في العضو الذكري، وقررت تشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، واستجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكابه جريمة قتل والده، فقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه، بتهمة القتل العمد.