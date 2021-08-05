إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم برافد الطريق الدولي في كفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي برافد الطريق الدولي الساحلي «بلطيم كفر الشيخ»، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الصحة وغرفة الإسعاف، إشارة بوقوع حادث تصادم ملاكي بجرار زراعي برافد الطريق الدولي الساحلي، فهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من «محمود ابراهيم قطب، 22 سنة من القنطرة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمني، وصلاح إيهاب صلاح 21 سنة، من حي قباء، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، ومحمود إبراهيم محمد 28 سنة، من الحمراوي، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيمن»، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان 14 شخصًا أصيبوا قبل قليل في حادث تصادم سيارة «ميكروباص»، مع سيارة «ربع نقل»، علي طريق «الغنيمي - العجوزين»، بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بوقوع تصادم علي طريق «الغنيمي - العجوزين»، بمركز دسوق وجري الدفع بـ 15 سيارة إسعاف إلي موقع البلاغ، ليتم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى دسوق العام لاستقبال المصابين.

وتبين من المؤشرات الأولية إصابة 14 شخصا نتيجة الحادث، ويتم التعامل معهم الآن داخل استقبال مستشفى دسوق العام، كما يجري رصد بيانات وأسماء المصابين في الحادث.