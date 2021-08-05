في 24 ساعة.. ضبط 10 آلاف شخص دون كمامة وتحريز 1582 شيشة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 9999 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9954 شخصا، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 820 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 245 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1582 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجرى العرض على النيابة العامة، والحملات مستمرة حرصا على سلامة المواطنين.