وزير الرياضة يطالب بإنشاء فروع لنادي إنتر سيتي كلوب بالعاصمة الإدارية

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الشباب والرياضة، عن أن الوزارة تسعى خلال الفترة القليلة المقبلة لإنشاء أندية رياضية ومراكز شباب صديقة للبيئة، تلتزم بالاشتراطات البيئية بعيدا عن التلوث الصناعي والكيميائي.

خطة إنشاء مراكز رياضية صديقة للبيئة

وتعكف أجهزة الوزارة المختصة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، لوضع ملامح خطة إنشاء أندية ومراكز شبابية رياضية صديقة للبيئة، حيث سيتم الانتهاء منها وعرضها للتنفيذ مع حلول 2022.

واقترح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مسؤولي نادي إنتر سيتي كلوب، أول ناد صديق للبيئة بإنشاء فروع للنادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومناطق الشيراتون باعتبارها أماكن واعدة، تحظى بارتفاع نسبة الشباب والإقبال الكبير بها، بالتعاون الكامل مع الوزارة، واعدا بتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تواجه النادي في تنفيذ هذا الاقتراح.

إنتر سيتي كلوب أول ناد صديق للبيئة بالسادات

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمسؤولي نادي «إنتر سيتي كلوب»، الواقع بمدينة السادات، لمناقشة إنشاء وتطوير أول ناد رياضي صديق للبيئة يستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا لخلق جيل جديد من الأبطال الرياضيين ولدعم مجتمع خاص يتمتع بكل وسائل الراحة والأمان والترفيه.

وقال أشرف صبحي إن الفكر الاستثماري الذي دأبت الوزارة على تنفيذه من خلال خطة واعدة وجادة، مستمر وبشكل جيد، حيث شدد الوزيرعلى تأكيده ودعمه للاستثمار في الرياضة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح هذه المنظومة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص سواء في الإدارة أو التشغيل.

من جانبهم أكد مسؤولو نادي إنتر سيتي كلوب أن المحطة الأولى للنادي ستكون بمدينة السادات ليكون أول ناد خاص مملوك من هيئة المجتمعات العمرانية يقدم خدمات اجتماعية ورياضية وترفيهية بمستوى عال من الجودة والاحتراف.

وأعرب مسؤولو إنتر سيتي كلوب عن سعادتهم وارتياحهم الكبير لاهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالموضوع ووعده بتقديم كافة مناحي الدعم اللازم لإنجاح النادي، المقرر أن يتم افتتاحه جزئياً في أكتوبر المقبل في الجزء الرياضي.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلي عرض تفصيلي عن مشروع نادي إنتر سيتي كلوب كأول ناد مصري بشراكة أوروبية، من خلال الفيديو وعرض بالتفاصيل عن النادي، والذي يضم منطقة للألعاب الرياضية والترفيهية والاحتفالات والمؤتمرات ومولا ومطعما وفندقا ومنطقة للخدمات ومساحات خضراء، ويقام علي مساحة 30000 ألف متر مربع.