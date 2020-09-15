"الرياضة": 10 مشاريع استثمارية في 8 مراكز شباب باستثمارات 63 مليونا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع (BOT) بعدد من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، وجاري الانتهاء من عدد 3 مشروعات بتكلفة إنشائية قدرها 37.3 مليون جنيـه.

وقالت الوزارة إنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 حمام سباحة بمركزي شباب مدينة المطرية ومدينة ميت غمر، وتطوير ورفع كفاءة لعدد 2 حمام سباحة بمركزي شباب الديرس ومدينة بلقاس.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تنجيل ملعب كرة قدم قانوني بمركز شباب ميت بدر خميس وتنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب مدينة المطرية والانتهاء أيضاً من إنشاء 73 محلا تجاريا متعدد الخدمات والأنشطة التجارية بمركز شباب مدينة المطرية، وجاري العمل على الانتهاء من إنشاء حمام السباحة التدريبي بمركز شباب الخيارية والتي بلغت نسبة الأعمال الإنشائية به 80%، وكذلك جاري العمل على إنشاء قاعتي مناسبات اجتماعية بمركز شباب بهوت ومركز شباب مدينة أجا.

جدير بالذكر أن هذه المشاريع تأتي ضمن مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الدقهليــة بحوالى 63.5 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية حيث إنها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية.

وأكد الوزير أن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات، حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالإضافة الي 800 مليــون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.

فيما أضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز، مع اتخاذ اشتراطات السلامة والأمن للمشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات.