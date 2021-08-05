ضبط 1306 قضايا تموينية.. بينها 270 ألف كبسولة محظور دخولها للبلاد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 1306 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2,24 طن لحوم وكبدة مجمدة، معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، أنّ مالك شركة مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة استورد حاوية مشمولها اكسسوار حريمي من إحدى الدول عبر ميناء السخنة، وإخفاء الشركة بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة، مخالفا لما ورد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية بحضور مفوض من قبل صاحب الشأن، وأسفرت أعمالها عن ضبط 10 طرود داخلها 300 عبوة بإجمالي 270٫000 كبسولة فيتامينات تحوي مادة سائلة تستخدم كمستحضرات تجميل غير مثبتة بالمستندات بالمخالفة للقانون، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 1,4 طن مقطعات ومفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، قبل طرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مطعم للوجبات الجاهزة دون ترخيص بمحافظة القليوبية، وضبط 1,1 طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط 5 أطنان أرز أبيض معبأ داخل أجولة دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويشكل خطرا على الصحة العامة، قبل طرحه للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 3,7 طن ملح طعام معبأ داخل أجولة دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويشكل خطرا على الصحة العامة، قبل طرحه للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

كما جرى ضبط المدير المسؤول عن محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة الجيزة، وبحوزته 1,6 طن سكر، 468 عبوة زيت تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية، جمعها المذكور ولم يصرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط 4,5 طن منظفات صناعية دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.

وكذلك أسفرت الحملات عن ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية، وضبط قائد سيارة بمحافظة البحيرة، بحوزته 4,1 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 12634 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 115 قضية فى مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.