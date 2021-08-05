طلاب وخريجو الجامعة الأمريكية بالقاهرة ينافسون في أولمبياد طوكيو 2020

تشهد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مشاركة بعض طلاب وخريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ألعاب مختلفة، حيث تشارك الطالبة هايدي مرسي في منافسات الخماسي الحديث، فيما تنتظر الطالبة آية عباس السباحة البارالمبية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، كما يشارك محمد سند خريج الجامعة عام 2014 ضمن منتخب مصر لكرة اليد، وكذلك شاركت كل من دينا مشرف ويسرا حلمي في منافسات تنس الطاولة.

هايدي مرسي – طالبة خماسي حديث

بدأت هايدي مرسي اليوم الخميس منافسات الخماسي الحديث في طوكيو 2020، وتقول مرسي: "أنا فخورة وممتنة للغاية لتمثيل بلدي في هذا الحدث الضخم للمرة الثالثة وآمل أن يفخر بي جميع المصريين"، مضيفة أن المنافسة في الخماسي الحديث والمشاركة في الأولمبياد والبطولات الأخرى ليست أمرا جديدا، موضحة أنها سبق لها الفوز بالمركز الأول في بطولة الخماسي الأفريقية لعام 2019 الشهر الماضي، مما أهلها للمشاركة في أولمبياد هذا العام.

كما شاركت "مرسي" في أولمبياد ريو لعام 2016 حيث احتلت المركز الـ33، بالإضافة إلى أولمبياد نانجينغ للشباب لعام 2014 واحتلت المركز السادس، وحصلت على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى في الرياضة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017.

وأكدت مرسي أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لطالما كانت داعمة لها منذ بداية مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020 وساعدتها على تحقيق أهدافها.

آية عباس سباحة بارالمبية

آية عباس هي أول وأصغر سباحة بارالمبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تفوز بميداليات في بطولة العالم للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى وسام الجمهورية للرياضيين في مصر.

وقالت: "أتمنى المشاركة في النهائيات كأول بارالمبية، وساعدني ذلك على اكتساب المزيد من الثقة بالنفس وتأكيد قدرتي على التنافس مع أبطال عظماء من دول أخرى، كما أن تمثيل بلدي للمرة الثانية في دورة الألعاب البارالمبية يعني الكثير بالنسبة لي".

محمد سند – خريج الجامعة عام 2014 في منافسات كرة اليد

شارك اللاعب محمد سند خريج الجامعة عام 2014 ضمن فريق كرة اليد الذي ينافس على الميدالية البرونزية، وذلك بعد مسيرة طويلة مع المنتخب الوطني خلال أولمبياد ريو 2016، وبطولة العالم لكرة اليد للرجال في 2017 و2019 و2021، كما تم اختياره في فريق All-Star لموسم ستار ليج 2019/2020 الذي أقيم في فرنسا.

دينا مشرف – خريجة الجامعة عام 2017 في تنس الطاولة

حصلت دينا مشرف على الميدالية الذهبية 6 مرات في دورة الألعاب الأفريقية وتأهلت لكأس العالم لتنس الطاولة، وهو الحدث الأكثر شهرة في تنس الطاولة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتعتبر هذه هي المشاركة الثالثة لها في الألعاب الأولمبية بعد أن شاركت في كل من لندن 2012 وريو 2016 من قبل.

وقالت مشرف: "لقد استمتعت بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو خاصة خلال حفل الافتتاح، لقد حضرت أولمبياد لندن لعام 2012 وريو لعام 2016، ولكن هذا العام كانت المرة الأولى التي أحضر فيها حفل الافتتاح، وذلك لمشاركتي في منافسات في اليوم الأول للأولمبياد السابقة، أما بالنسبة للمسابقة فقد استمتعت جدًا بالتجربة وتعلمت الكثير".

وأضافت مشرف أنها ممتنة لقدرتها على المنافسة عالميا، وترى أن واحدة من أفضل الفرص التي يمكن للرياضي الحصول عليها هو أن يكون لاعبا أوليمبيا.

يسرا حلمي – خريجة الجامعة عام 2020 تنس الطاولة

قالت يسرا حلمي التي خاضت منافسات تنس الطاولة في طوكيو 2020: "محظوظة وفخورة بالوجود في الألعاب الأولمبية لهذا العام، لم يكن لدى أي شخص فكرة في الشهور الماضية إذا كانت الألعاب ستقام أم لا، وفخورة بكوني أحد أفضل الرياضيين في العالم".

وأضافت: "تجربتي في طوكيو كانت رائعة، حيث نافست مرتين في تنس الطاولة والتقيت بالعديد من الرموز الرياضية من جميع أنحاء العالم"

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها يسرا حلمي في الألعاب الأولمبية، حيث شاركت للمرة الأولى في أولمبياد ريو عام 2016.