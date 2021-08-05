غدا.. فصل التيار الكهربائي بميت غمر في الدقهلية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بقيادة العميد أ.ح مهندس عمرو محمد فكري، رئيس المركز، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات ميت غمر القديمة «دقادوس»، لإجراء أعمال الصيانة بها، في إطار التنسيق القائم بين رئاسة مركز ومدينة ميت وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء «هندسة مدينة ميت غمر» وذلك غدًا الجمعة 6/8/2021 من الساعة 4 صباحًا حتي الساعة 6 صباحًا.

المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء في يمت غمر

وبحسب بيان رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، اليوم، فإن الجهات المتأثرة بانقطاع الكهرباء هي: «شركة مياه الشرب والصرف الصحيـ، وعمليات المياه التابعة لها بالقري، والمستشفيات والوحدات الصحية بالقري، وإدارة التموين بالقري، ومركز شرطة ميت غمر».

وأهاب مركز ومدينة ميت غمر هذه الجهات اتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء بتوفير بديل التغذية الكهربائية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

السبت قطع المياه بميت غمر لغسيل الشبكات

من جهة أخري، أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنفذ خطة الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ولذلك سيتم عمل غسيل لشبكات مياه مدينة ميت غمر ودقادوس يوم السبت الموافق 7/8/2021 وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وأهابت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بجميع المواطنين والمصالح الحكومية تخزين احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب في فترة أعمال الغسيل وذلك لضعف المياه وانقطاعها في الأدوار العليا.