تحديات المسار الوظيفي.. ورشة عمل بمياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية

انتهت الشركة القابضة لمياه الشرب من ورشة عمل حول وضع آليات وإجراءات مواجهة التحديات في تطبيق نظام المسار الوظيفي بالشركات التابعة لها، وضمت ورشة العمل شركات «مياه الإسكندرية، صرف إسكندرية، مطروح، دمياط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية».

وقال المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إن الشركة القابضة انتهت من ورشة عمل بعنوان «وضع آليات وإجراءات مواجهة التحديات في تطبيق نظام المسار الوظيفي» التي استضافتها شركة الدقهلية تحت إشراف الإدارة العامة المسار الوظيفي بالشركة القابضة.

وأضاف «نصر»، في تصريح صحفي، أن الورشة ناقشت تحديات تسكين المورد البشرى بالشركات التابعة على المسارات الوظيفية الصحيحة، طبقاً للوظائف الفعلية وتصميم قواعد بيانات للموارد البشرية طبقاً للمسميات الوظيفية والمسار الوظيفي الفعلي، وذلك في إطار رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستثمار الأمثل في المورد البشري.

وأضاف أن الشركة القابضة تسعى دائماً لتدريب وتطوير المورد البشري بالشركات بتطبيق نظام المسار الوظيفي الذي أحدث طفرة في تطوير أداء المورد البشري بالشركات التابعة.

من جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الاستفادة المثلى للمورد البشري وتسكينه على الوظائف المناسبة لتأهيله وتدريبه ورفع كفاءته وفق مناهج تدريبية متخصصة للمسار الوظيفي في التخصصات الفنية والإدارية لمواكبة التطورات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة التي تسهم في تأدية المهام الوظيفية بصورة أفضل تنعكس على جودة الخدمات المقدمة.

الاستعلام عن قيمة فاتورة شهر أغسطس

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية من خلال الرابط التالي:

http://www.dkwasc.com.eg/fatora/

مؤكدة أن موعد تسجيل القراءات يبدأ من اليوم 15 حتى اليوم 25 من كل شهر