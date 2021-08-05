عصفوران في الجنة.. «منى» ماتت حزنا بعد وفاة شقيقها بـ3 أيام في قنا

حالة من الحزن تعيشها أسرة بإحدى قرى مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، بعد وفاة طفلة حزنا على فراق شقيقها الطفل، مريض السكر، بعد ثلاثة أيام من وفاته.

وكان الطفل «آدم مصطفى عبده»، أصيب بغيبوبة سكر، أدت إلى وفاته بعد رحلة علاج طويلة، وكانت شقيقته «منى»، متعلقة به كثيرا، فلم يفترقا سواء في اللعب أو النوم، وبعد وفاته حزنت كثيراً بسبب غيابه، وتعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية ودخلت في غيبوبة وجرى نقلها إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة حزنا على فراق شقيقها.

تفاصيل الواقعة يرويها، والد الطفلة والطفل، قائلا: «آدم ولد بمرض السكر، وكنت أعالجه في القاهرة، ومؤخرا مكثت 30 يوما في مستشفى سوهاج لمباشرة علاجه، وخلال الأسبوع الماضي توفي آدم»، وتابع: «منى كانت متعلقة به فكانا يلعبان دائما مع بعضهما البعض، وكانت دائما تسانده وتواسيه في مرضه وتخشى عليه، وبعد 3 أيام من وفاة شقيقها بسبب حزنها تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوفيت لتلحق به في الجنة، ولا نملك إلا ان نقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهما وأرحمهما برحمتك وربنا يصبرنا ويصبر أمهم».

ووفقا لمقربين من الأسرة، تعيش الأسرة حالة من الحزن والاكتئاب، منذ أكثر من أسبوع، موضحين أن الطفلة كانت متعلقة بشقيقها فكانا يخرجان معا من المنزل ويلعبان مع بعضهما ل وكانت وفاتهما بمثابة صدمة كبيرة.