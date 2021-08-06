قبل اتهامات السرقة لـ«200 جنيه».. السيد بدير قدم نفس الفكرة من 75 عاما

مازالت أزمة فيلم «200 جنيه» قائمة بين صناع الفيلم والسيناريست حسين إبراهيم، الذي يتهم السيناريست أحمد عبدالله، بالسطو على فكرته وتقديمها في الفيلم، بينما تطلع لجنة الخبراء في نقابة المهن السينمائية على السيناريوهين لتحديد مدى التشابه بينهما ورفع النتيجة إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وأمام إصرار السيناريست حسين إبراهيم، على أنه صاحب السيناريو الأصلي بعنوان «جنيه»، والذي قام بتسجيله في إدارة حقوق المؤلف، التابعة للمجلس الأعلى للثقافة عام 2009، أكد منتج الفيلم محمد عبدالحميد، أن الفيلم سيتم طرحه في الوقت المحدد.

الأزمة ما بين «200 جنيه» و«5 جنيه»

وسواء كان السناريو يحمل اسم «جنيه» أو «200 جنيه»، سبق وتم تقديم تلك الفكرة في فيلم بعنوان «الخمسة جنيه» إنتاج عام 1946، ويتناول الفيلم من تأليف السيد بدير وإخراج حسن حلمي، حياة عملة نقدية من فئة الـ 5 جنيها، تضيق من الحبس داخل خرينة رجل ثري بخيل لتنطلق في رحلة من يد إلى أخرى لتستعرض حياة هؤلاء الأشخاص، وهى فكرة قريبة للغاية من التي يتناولها سيناريو الفيلم محل النزاع، حيث تدور الأحداث أيضا حول عملة نقدية مميزة من فئة الـ 200 جنيه، حيث تحمل ختم باسم سيدة تدعى «عزيزة السيد»، تنتقل ورقة البنكنوت بين عدد كبير من الأشخاص من مختلف الطبقات الاجتماعية لتروي جزءا من حياتهم.

وقام ببطولة الفيلم الذي يعود تاريخ إنتاجه لـ 75 عاما مضت، الفنان محسن سرحان والفنانة زوزو نبيل، بينما قامت بدورة الخمسة جنيه التي تروي الأحداث الفنانة وداد حمدي.

وحددت الشركة المنتجة للفيلم «200 جنيه» يوم 18 أغسطس الجاري لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي، وقام نجوم الفيلم بالدعاية للعمل عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يضم عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد السقا، ليلى علوي، نيللي كريم، هاني رمزي، إسعاد يونس، بالإضافة إلى خالد الصاوي ودينا فؤاد وغادة عادل.