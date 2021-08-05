سباق موتوسيكلات بشوارع الجيزة يتسبب في كسر بقدم الفنان تامر سمير

أعلن الفنان تامر سمير، عن إصابته بكسر في قدمه بعد تعرضه لحادث سير، حيث قال عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»: «قدر الله وماشاء فعل.. لسه بعدي الطريق خبطني موتوسيكل وجري، مش عاوز أصور ذراعي لأنه اتخرشم.. شوية وهنزل المستشفى لأن رجلي ورمت».

وأضاف: «تخيل موتوسيكل يكسر لي صباعين الحمد لله على كل شيء».

وناشد تامر المسؤولين بمحافظة الجيزة بمراقبة السرعة الزائدة للسيارات والموتوسيكلات، قائلا: «رسالة إلى محافظ الجيزة أو إلى من يهمه الأمر، بعد أن تم توسيع شارع ترسا الموازي لشارع الهرم، حتى الآن 5 حالات وفاة نتيجه السرعة الجنونية».

وأضاف: «وفي آخر الليل في شارع المحولات بيعملوا مسابقات سرعة موتسيكلات وسيارات، يجب وضع مطبات وإشارات وردع مثل هؤلاء. أي زميل معاه رقم محافظ الجيزة ياريت يبعته خوفا على أطفالنا وأهالينا».

وفاة والدة تامر سمير

ورحلت عن عالمنا والدة الفنان تامر سمير بعد صراع مع المرض في يونيو الماضي، حيث دخلت المستشفي يوم 9 يونيو الماضي، بسبب حالة ارتجاع، وصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة بشكل مفاجئ، وتم إجراء الفحوصات الطبية، وتشخيص الحالة بـ«التهاب في الحجاب الحاجز»، وخرجت بعد تلقيها العلاج اللازم، ولكن حالتها الصحية تدهورت لتعود إلى المستشفى مرة أخرى.

وقال تامر عبر «فيس بوك»: «واحنا لسه في العربية أمي رجعت دم، لفيت بسرعة ورجعت المستشفى ودخلت العناية المركزة»، مضيفا عن حالة والدته: «مريض الزهايمر يعاني دون تعبير وممكن يكون بيتألم لكن مش بيقدر يعبر».

وأضاف أن والدته تعاني من مياه على الرئة، بالإضافة إلى التهاب في الصدر، أدى إلى حالة تسمم في الدم، وطالب الجميع بالدعاء لها قائلا: «أصوات الأجهزة في العناية المركزة مؤلم، ليس للمريض ولكن لعائلته، بقيت أخاف أبص عليها لأن مش قادر أعمل حاجة، أنا موجوع لوجع أمي المكتوم».